Thumb Fighter Halloween

Bereit machen! Denn das klassische Thumb Fighter-Spiel ist zurück, dieses Mal jedoch mit einer gruseligen Wendung. Treten Sie in diesem ultimativen Halloween-Kampf gegen Ihre Freunde an oder spielen Sie gegen den Computer. Für dieses Halloween enthielt Thumb Fighter 8 neue Charaktere und 4 neue Level mit einem neuen gruseligen Soundtrack!A – Spieler 1L – Spieler 2Thumb Fighter Halloween wurde von Avix Games erstellt. Schauen Sie sich auch den originalen Thumb Fighter und den speziellen Thumb Fighter Christmas an

Website: poki.com

