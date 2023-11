Stickman Fighter: Epic Battle 2 ist ein Strichmännchen-Kampfspiel, in dem Sie Ihrer Wut gegen Wellen feindlicher Strichmännchen freien Lauf lassen. Dieses Spiel ist ein Level-basiertes Spiel, bei dem Ihre Feinde immer stärker werden. Je besser Sie jedoch kämpfen, desto stärker werden Sie, da Sie Waffen kaufen und verbessern können, die Sie im Spiel erhalten. Achten Sie auf das richtige Timing. Kämpfe in der Arena, um zum siegreichen Strichmännchen zu werden. Spielen Sie Stickman Fighter: Epic Battle 2 kostenlos auf Poki in Ihrem Browser auf dem Desktop oder auf dem Handy. Steuerung: Links drücken – Pfeil nach links / A. Rechts drücken – Pfeil nach rechts / D Über den Ersteller: Stickman Fighter: Epic Battle 2 wurde von Playtouch erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der anderen Stickman Army- und Stickman Fighter-Spiele. Vergessen Sie nicht, Stickman Fighter: Epic Battle zu spielen, da es das Prequel dieses Spiels ist!

