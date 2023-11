Stickman Fighter: Epic Battle ist ein episches Strichmännchen-Spiel, in dem Sie gegen endlose Wellen feindlicher Strichmännchen kämpfen müssen. Auch wenn dieses Spiel über eine einfache Steuerung verfügt, muss Ihr Timing genau richtig sein, um alle Level zu meistern und der ultimative Gewinner des Kampfes zu werden. Begib dich in die Arena und triff so viele Strichmännchen wie möglich, während du gelegentlich die Waffen verwendest, die dir zur Verfügung gestellt werden. Da es sich um ein HTML5-Spiel handelt, können Sie Stickman Fighter: Epic Battle sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobilgerät in Ihrem Browser spielen. Spielen Sie dieses Spiel kostenlos auf Poki! Steuerung: Links drücken – Pfeil nach links / A Schlagen Sie nach rechts – Pfeil nach rechts / D Über den Ersteller: Stickman Fighter: Epic Battle wurde von Playtouch erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der anderen Stickman Army- und Stickman Fighter-Spiele. Wenn Sie alle Level in diesem Spiel abgeschlossen haben, können Sie auch die Fortsetzung Stickman Fighter: Epic Battle 2 auf Poki spielen!

Website: poki.com

