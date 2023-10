Smashy Duo ist ein rasantes Arcade-Spiel, in dem Sie zwei Helden steuern, die darum kämpfen, so viele Monster und Zombies wie möglich zu besiegen, bevor Sie bewusstlos werden. Zeigen Sie Ihre Tennisfähigkeiten und besiegen Sie so viele Zombies wie möglich. Spielen Sie Smashy Duo auf Poki und schalten Sie Power-Ups und Helden frei, um Ihr Gameplay spannender zu gestalten. Das Smashy Duo-Spiel enthält sogar globale Bestenlisten, damit Sie sehen können, wie sich Ihre Smashing-Fähigkeiten schlagen! Spielen Sie Smashy Duo kostenlos in Ihrem Browser und haben Sie Spaß daran, so viele futuristische Monster wie möglich zu zerstören! Kontrollen: Leerzeichen - Start Linke Pfeiltaste – Drücken Sie nach links Rechte Pfeiltaste – Drücken Sie rechts Über den Ersteller: Smashy Duo wird von Big Frost Games mit Sitz in Malaysia entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Circuroid.

Website: poki.com

