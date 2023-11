Bekämpfe die feindliche Armee von der Spitze deines Turms aus, um dich von Level zu Level zu bewegen. Sie müssen Ihre Waffen verbessern und Ihren Turm befestigen, um Ihre Feinde fernzuhalten und sie zu töten, bevor sie Sie töten. Nutzen Sie in diesem Spiel Ihre Aufmerksamkeit gut, da der Feind von zwei Seiten kommt. Wenn Sie wirklich in Schwierigkeiten geraten, verwenden Sie den „Rage“-Modus, in dem Sie doppelt so viele Kugeln abfeuern können wie im normalen Modus. Stickman Army: The Resistance ist ein HTML5-Spiel, das Sie sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten auf Poki in Ihrem spielen können Browser kostenlos. Über den Ersteller: Stickman Army: The Resistance wurde von Playtouch erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der anderen Spiele Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders und Stickman Fighter.

Website: poki.com

