Stickman Army: The Defenders ist ein cooles strategisches Stickman-Spiel. Treffen Sie Entscheidungen darüber, wo Sie Ihre Armee platzieren möchten, damit Sie die feindliche Armee abwehren und das Weiße Haus um jeden Preis beschützen können! Sie können Bewaffnete an verschiedenen Positionen platzieren, um den Feind auszuschalten, Sie können aber auch Luftunterstützung anfordern, um zusätzliche Vorräte zu erhalten. Stickman Army: The Defenders ist ein HTML5-Kampfspiel, das Sie kostenlos auf Poki in Ihrem Browser spielen können. Steuerung: Navigieren Sie mit der Maus durch das Spiel Über den Ersteller: Stickman Army: The Defenders wurde von Playtouch erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der anderen Stickman Army- und Stickman Fighter-Spiele.

Website: poki.com

