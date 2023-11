Stickman Army: Team Battle ist ein Stickman-Kampfspiel von Playtouch. Dieses Strichmännchen-Spiel ist ein cooles rundenbasiertes Spiel, bei dem Sie in jeder Runde wählen können, ob Sie Ihre Armee vergrößern, die Fähigkeiten Ihrer aktuellen Kämpfer verbessern oder zusätzliche Werkzeuge verwenden möchten, um Ihre feindlichen Strichmännchen zu besiegen. Kämpfe gegen eine feindliche Strichmännchen-Armee und versuche, ihren Anführer zu eliminieren. Je mehr Armeen Sie besiegen, desto erfahrener werden Ihre Strichmännchen und desto stärker werden Ihre Feinde. Beende das Spiel, indem du alle Armeen des Feindes vernichtest. Stickman Army: Team Battle ist ein HTML5-Spiel, das du auf Poki sowohl auf deinem Desktop als auch auf deinem Mobilgerät kostenlos in deinem Browser spielen kannst. Steuerung: Stickman Army: Team Battle ist ein rundenbasiertes Spiel. Wenn Sie an der Reihe sind: – Wählen Sie mit der Maus aus, ob Sie 1) Ihre Armee vergrößern, 2) ihre Fähigkeiten/Waffen verbessern möchten, 3) eine Spezialwaffe verwenden möchten Sehen Sie, welches Upgrade Sie erhalten. Über den Ersteller: Stickman Army: Team Battle wurde von Playtouch erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der anderen Stickman Army- und Stickman Fighter-Spiele.

Website: poki.com

