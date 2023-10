Gun Fu: Stickman 2 ist ein Stickman-Shooter-Spiel, das von Dobsoft Studios entwickelt wurde. In Gun Fu bist du ein Strichmännchen, das von allen Seiten von Feinden umgeben ist. Ihr Ziel ist es, so viele Feinde wie möglich abzuschießen, bevor sie Sie erreichen. Die Feinde kommen aus sechs Richtungen und Sie können in diese Richtungen schießen, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Stellen Sie sicher, dass jeder Schuss zählt, denn wenn Sie dreimal verfehlen, ist das Spiel vorbei. Sie können wählen, ob Sie mit der Maus oder mit der Tastatur spielen möchten. Auf die linke obere Ecke schießen – Q Auf die linke Mitte schießen – A Auf die linke untere Ecke schießen – Z Auf die rechte obere Ecke schießen – O Auf die rechte Mitte schießen – K Auf die rechte untere Ecke schießen – M Menünavigation – Pfeiltasten Menüinteraktion – LeertasteDobsoft Studios ist der Schöpfer dahinter Gun Fu Stickman 2. Sie haben auch andere Spiele wie Stickninja Smash entwickelt

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Gun Fu: Stickman 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.