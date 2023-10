Run and Gun von Mad Pixel Ltd. ist eine moderne Variante eines klassischen Level-Shooters. Ihre Mission ist einfach: Besiegen Sie Ihre Feinde, um den großen Boss zu erreichen und zum nächsten Level aufzusteigen! Achten Sie darauf, an Ihrem Ziel zu arbeiten, denn mit jedem Kopfschuss verdienen Sie mehr, sodass Sie Münzen sammeln können, um Ihre Rüstung und Waffen zu verbessern. Aber wenn Sie es verpassen, könnte Ihr Run-and-Gun-Abenteuer vorbei sein! Spielen Sie Run and Gun auf Poki in Ihrem Browser, um dieses aufregende Schieß-Arcade-Spiel zu erleben! Kontrollen: Maus/Leertaste – Schießen Über den Ersteller: Run and Gun wird von Mad Pixel Ltd. erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Mad GunZ.

Website: poki.com

