Tap Hero ist ein endloses Actionspiel mit mittelalterlichem Thema, in dem Sie so viele Soldaten und Feinde wie möglich besiegen müssen! Erstellt von Michal Walaszczyk und Boby Ilea, dem Team von APPLICATTURA, müssen Sie in diesem Klickerspiel das Timing Ihres Ritters kontrollieren, um die anstürmenden Horden abzuwehren. Wenn du eine Combo verpasst, ist deine Wache vorbei! Sammle Münzen, um die Waffen und Rüstungen deines Helden zu verbessern. Mit einfacher Steuerung und nostalgischem Pixeldesign wird Tap Hero mit Sicherheit zu Ihrer neuesten Sucht! Spielen Sie Tap Hero auf Poki in Ihrem Browser auf dem Desktop oder im mobilen Web. Kontrollen: Leertaste/Tippen – Angriff Über den Ersteller: Tap Hero wurde von Michal Walaszczyk und Boby Ilea, dem Team von APPLICATTURA mit Sitz in Polen, erstellt.

Website: poki.com

