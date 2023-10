Apple Knight ist ein Action-Plattform-Rollenspiel, in dem Sie der tapfere Held sind, der ein riesiges, magisches Fantasieland erkundet. Entdecken Sie bei Ihren Abenteuern Geheimnisse, spannende Quests, Haustiere und wertvolle Beute. Besiege harte Bosse mit deinen Waffen, magischen Gegenständen und Zaubersprüchen. Kämpfe gegen Zauberer, Ritter und Monster – oder benutze Fallen, um sie aus sicherer Entfernung auszuschalten! Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Fähigkeiten regelmäßig verbessern, um der Herausforderung gewachsen zu bleiben. Du kannst Rüstungen, Haustiere, Waffen und Zauber verbessern! Es gibt auch mehrere Schwierigkeitsstufen, sodass jeder Apple Knight spielen und Spaß haben kann! Bewegen – WASD oder Pfeiltasten, Springen – Z oder J oder Leertaste, Angriff – X oder K oder Steuerung, Strich – V oder ; oder AltThrow-Äpfel – C oder L oder ShiftApple Knight wird von Limitless LLC erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: Apple Knight: Fight, Apple Knight: Mini Dungeons und Viking Village! Sie finden die Spiele im App Store und im Play Store! Sie können Apple Knight kostenlos auf Poki spielen. Apple Knight kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Apple Knight verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.