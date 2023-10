Knight Brawl ist ein mittelalterliches Kampfspiel, in dem Sie Ihren Wert als ultimativer Ritter des Königreichs unter Beweis stellen müssen! Das von Colin Lane Games entwickelte Spiel verfügt über die fuchtelnde Physik, die Sie aus Spielen wie Dunkers 2, Rowdy Wrestling und anderen kennen und lieben. Spielen Sie Knight Brawl auf Poki und erhöhen Sie den Rang Ihrer Münzen im Herausforderungs-, Überlebens- und Karrieremodus, um mehr Waffen, Schilde, Helme, Rüstungen und mehr freizuschalten! Passen Sie auf, dass in Knight Brawl immer mehr Feinde auf Sie zukommen und Sie herausfordern. Kontrollen: Pfeiltasten links/rechts – Verschieben Pfeiltaste nach oben – Springen Z – Treffer X – Strich Über den Ersteller: Knight Brawl wird von Colin Lane Games mit Sitz in Stockholm, Schweden, entwickelt. Zu den weiteren Spielen von Colin Lane gehören Dunkers und Dunkers 2, Wrassling, der Arcade-Plattformer Temple of Boom, das Multiplayer-Tower-Defense-Spiel Fortz und das Sportspiel Golf Zero.

Website: poki.com

