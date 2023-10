Touchdowners ist ein Online-American-Football-Spiel, das von Colin Lane entwickelt wurde. Die Herausforderung in diesem Spiel besteht darin, zu gewinnen, indem man die meisten Touchdowns erzielt. Mit Ihrem Team aus drei Spielern müssen Sie rennen, springen und passen, um als Erster in die Endzone zu gelangen. Du planst, mit zwei Spielern oder alleine im Arcade- oder Karrieremodus zu spielen.Pfeiltasten – Nach links/rechts bewegenZ – Ball passenZwei-Spieler-ModusSpieler 1Z – Nach links bewegenX – Nach rechts bewegenC – Ball passenSpieler 2Pfeiltasten – Nach links/rechts bewegenM – Ball passenTouchdowners wurde von Colin erstellt Lane Games, ein Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Zu den weiteren Spielen von Colin Lane gehören der B-Ball-Hit Dunkers-2 sowie Wrassling, Temple of Boom, Fortz und Golf Zero.

Website: poki.com

