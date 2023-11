4th and Goal 2019 ist das Online-American-Football-Spiel, erstellt von Tony Corbin. In diesem Spiel spielen Sie den Quarterback Ihrer Fußballmannschaft und müssen die Entscheidungen treffen, um Touchdowns zu erzielen und diese umzusetzen. Wählen Sie verschiedene Spielzüge aus dem Spielbuch, um einen wunderbaren Passspielzug zu gestalten, oder versuchen Sie, sich ein paar Meter zu sichern und einen weiteren Spielzug vorzubereiten. Wählen Sie Ihre Spielzüge aus dem Spielbuch mit Bedacht aus, damit Sie andere Spieler entsperren können, um einen Versuch zu erzielen und zu versuchen, daraus eine Teamleistung zu machen! Bewegen – Pfeiltasten Passen/Spielen – A/S/D-Boost – W Snap Ball – Leertaste Menünavigation – Mouse4th and Goal 2019 wurde von Tony Corbin erstellt. Es ist Teil der 4th- und Goal-Serie, die im Jahr 2009 begann. Tony Corbin hat seitdem auch verschiedene American-Football-Spiele entwickelt, wie Linebacker Alley und Linebacker Alley 2, die auch auf Poki erhältlich sind!

Website: poki.com

