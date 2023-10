Footballwars.online ist ein actiongeladenes Multiplayer-Fußball-IO-Spiel von ERIGATOHISHIMA. Setzen Sie Ihren Football-Helm und Ihre Polster auf und machen Sie sich bereit für das Spiel. Footballwars.online kombiniert den Sportsgeist und die Anmut des American Football mit dem lustigen, chaotischen Gefühl eines IO-Spiels. Ihr Ziel ist einfach: Bringen Sie den Ball in die Endzone und erzielen Sie einen Touchdown! Das Team mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt. Spielen Sie Footballwars.online kostenlos auf Poki und zeigen Sie, dass Sie das Zeug zum NFL-Star haben! Kontrollen: Maus - Bewegen Über den Ersteller: Footballwars.online wird von ERIGATOHISHIMA mit Sitz in Japan erstellt.

Website: poki.com

