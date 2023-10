4th and Goal 2020 ist ein American-Football-Managementspiel. Machen Sie sich bereit für das GROßE Spiel! Diese Version von 4th and Goal bietet neue Spielzüge wie Red-Zone-Pässe. Beobachten Sie, wie Ihre Wide Receiver die DBs schütteln und in die Endzone gelangen! Onside-Kicks, Statistiken und der Hall of Fame-Modus sollten Sie auf Trab halten. Vergessen Sie nicht: Keine Punts oder Field Goals ... Behandeln Sie jeden Spielzug wie einen 4. und ein Tor! Bewegen – Pfeiltasten Passen/Spielen – A/S/D Boost – W Snap Ball – Leertaste Menünavigation – Maus4th und Goal 2020 wurde von Tony Corbin geschaffen. Es ist Teil der 4th- und Goal-Serie, die im Jahr 2009 begann. Tony Corbin hat seitdem auch verschiedene American-Football-Spiele entwickelt, wie Linebacker Alley und Linebacker Alley 2, die auch auf Poki erhältlich sind!

