Linebacker Alley 2 ist der zweite Teil der beliebten Linebacker Alley-Reihe. Es ist ein American-Football-Spiel, das von Tony Corbin entwickelt wurde. In Linebacker Alley 2 besteht das Ziel darin, die Verteidigungslinien Ihres Gegners zu durchbrechen und einen Touchdown zu erzielen. Jedes Mal, wenn Sie einen Touchdown erzielen, betreten Sie ein neues Level, in dem mehr Gegner versuchen, Sie anzugreifen. In dieser Version können Sie nicht nur die Gasse nutzen, sondern rund um das Spielfeld laufen. Das Spiel hat 14 Level. Bewegen – Pfeiltasten Boost – W Spin – STony Corbin hat die Linebacker Alley-Serie entwickelt. Neben Linebacker Alley 2 hat er auch Linebacker Alley entwickelt, das auch auf Poki verfügbar ist.

Website: poki.com

