Rocket Soccer Derby ist eine hektische Mischung aus einem Fußballspiel, einem Autospiel und einem Simulationsspiel in einem. Sie müssen über einen Fußballplatz fahren und versuchen, Tore gegen Ihren Gegner zu schießen. Sie können wählen, ob Sie ein schnelles Spiel spielen möchten oder ob Sie der Rocket League beitreten möchten. Indem Sie der Rocket League beitreten, nehmen Sie am Wettbewerb teil und können im Spiel Geld und Zahnräder verdienen, um Ihr Auto zu verbessern! Du startest in der Beginners League, aber wenn du den Dreh raus hast, kannst du schnell in die Intermediate League aufsteigen und vielleicht sogar die Expert League erreichen. Geben Sie alles und gewinnen Sie die Liga! Spielanleitung: Rocket Soccer Derby wurde von Destruction Crew erstellt. Sie haben auch Demolition Derby Crash Racing für Poki entwickelt.

