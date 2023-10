Zombie Derby: Blocky Roads ist ein Actionspiel, das Fahren mit Zombies und Zerstörung kombiniert. In der gefährlichen postapokalyptischen Welt wimmelt es nur so von Zombies und nur die mutigsten und erfahrensten Fahrer und die härtesten Überlebenden werden noch übrig bleiben. Begeben Sie sich mit Ihrem Auto auf eine Zombietötungstour und befreien Sie Ihren Weg von Trümmern und Feinden. Sie müssen auf Ihren Kraftstoffstand achten, sonst fällt Ihr Auto in der Mitte aus. Verdienen Sie Geld und geben Sie Ihr Geld für neue brutale Autos, große Waffen und Fahrzeugoptimierungen aus. Probieren Sie es einfach aus! Kannst du alle Etappen mit 3 Sternen beenden? Beschleunigen – Mit / Nach obenGewehr schießen – LeertasteNitro verwenden – LinksverschiebungVorwärts/Rückwärts neigen – A/D oder Links/Rechts-PfeiltastenZombie Derby: Blocky Roads wurde von Brinemedia erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen actiongeladenen Spiele auf Poki an: Zombie Derby, Zombie Derby 2 und Zombie Derby: Pixel Survival

