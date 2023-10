Zombie Derby: Pixel Survival ist ein Actionspiel, das Fahren mit Zombies und Zerstörung kombiniert. Begeben Sie sich mit Ihrem Auto auf eine Zombietötungstour und befreien Sie Ihren Weg von Trümmern und Feinden. Sie müssen auf Ihren Kraftstoffstand achten, sonst fällt Ihr Auto in der Mitte aus. Aber wenn Sie es richtig spielen und Ihre Punkte einsetzen, werden Sie von den freischaltbaren Gegenständen und Bonus-Upgrades begeistert sein, die Sie in Zombie Derby: Pixel Survival erhalten können. Kannst du alle Etappen mit 3 Sternen abschließen? Beschleunigen – W / Aufwärtspfeil, Schusswaffe – Leertaste, Nitro verwenden – Linksverschiebung, Vorwärts-/Rückwärtskippen – Links-/Rechtspfeil. Zombie Derby: Pixel Survival wurde von Brinemedia erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Zombie Derby und Zombie Derby 2 auf Poki an!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zombie Derby: Pixel Survival verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.