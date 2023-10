Schnappen Sie sich Ihre Ausrüstung und ziehen Sie sich an: Die Zombies kommen, um Ihre Stadt einzunehmen! In diesem actiongeladenen Shooter-Spiel verteidigst du dein Revier hinter den Barrikaden und schießt auf die Zombie-Armee, die dich zur Strecke bringen will. Sie können sich nur nach links oder rechts bewegen, aber zum Glück verdienen Sie für jeden getöteten Zombie Geld, mit dem Sie bessere Waffen und Ausrüstung kaufen können. Wirst du der letzte Untote sein, der noch übrig ist? Kontrollen: WASD – bewegen Linksklick – schießen Rechtsklick – Zoom QE – Waffe wechseln R – neu laden P – Pause L – Maus sperren/entsperren

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zombie Siege Outbreak verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.