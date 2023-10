Angry Zombie ist ein verrücktes 2D-Shooter-Spiel. Du bist ein Zombie auf einer Plattform und Menschen und Bären greifen dich von links und rechts an! Erschieße sie, indem du mit deiner auf sie gerichteten Waffe in ihre Richtung gehst. Um das Spielfeld noch hektischer zu machen, werden Sie mit Meteoriten bombardiert und Menschen fallen vom Himmel. Versuchen Sie, einen neuen Highscore aufzustellen, und Sie werden nebenbei mit Waffen-Upgrades belohnt. Schnappen Sie sich die Sterne, die vom Himmel fallen, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Je größer der Stern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Was ist Ihr Highscore? Nach links gehen und schießen – Pfeil nach links Gehen und nach rechts schießen – Pfeil nach rechts Angry Zombie wurde von Aron Sommer erstellt. Er ist auch für Supergun und Eagle Ride bekannt.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Angry Zombie verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.