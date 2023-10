Töte Monster, um aus dem Tempel des Booms zu entkommen! Dieses explosive Plattformspiel fordert Sie heraus, Wellen tödlicher Angriffe zu überleben. Im Kampagnenmodus triffst du in drei Tempeln auf gottlose Kreaturen. Im Endlosmodus besteht Ihre Mission darin, alles zu töten und am Leben zu bleiben! Springen oder Doppelsprung – Pfeil nach oben Seitwärts bewegen – Pfeil nach links/rechts Waffe aufheben – Pfeil nach unten Schießen – z Waffe wechseln – x Springen oder Doppelsprung – w Seitwärts bewegen – a/s Waffe aufheben – s Schießen – c Waffe wechseln – v Springen oder Doppelsprung – Pfeil nach oben. Seitwärts bewegen – Pfeil nach links/rechts. Waffe aufheben – Pfeil nach unten. Schießen – k. Waffe wechseln – l. Über den Ersteller: Temple of Boom wurde von Colin Lane Games erstellt, einem Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm. Schweden. Zu Colin Lanes weiteren Spielen gehören die B-Ball-Hits Dunkers und Dunkers-2, die Arcade-Wrestler-Spiele Wrassling und Rowdy Wrestling, das Multiplayer-Tower-Defense-Spiel Fortz, das Sportspiel Golf Zero und sein neuestes Big Shot Boxing.

