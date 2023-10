Freeway Fury 3 ist ein Action-Arcade-Spiel von Serius Games. In der dritten Fortsetzung des aufregenden Car-Hopping-Klassikers richten Sie auf Ihre Weise Chaos auf der Autobahn an! Fahren Sie schnell, verwirren Sie den Gegenverkehr, fahren Sie mit anderen Autos zusammen und springen Sie zwischen den Autos hin und her, um Punkte zu sammeln. Führe Stunts und Kettenstunts aus, um deine Punkte zu maximieren. Wenn Sie das Auto, auf dem Sie fahren, zu sehr beschädigen, können Sie ein Leben und schließlich das Spiel verlieren. Deshalb müssen Sie in diesem chaotischen Betondschungel häufig das Auto wechseln und vorsichtig sein. Probieren Sie dieses explosive Autospiel aus und finden Sie heraus, wie weit Sie in Freeway Fury 3 kommen können! Lenken – A/D- oder Links-/Rechts-Pfeiltasten. Nitro – W- oder Aufwärts-Pfeiltaste. Steigen Sie auf das Dach – S- oder Ab-Pfeiltaste. Hüpfen Sie auf ein anderes Auto – A/D oder Pfeiltasten links/rechts (während man auf dem Dach ist) Steigen Sie in das neue Auto ein – S oder Pfeiltaste unten (nachdem Sie auf ein anderes Auto gesprungen sind) Freeway Fury 3 wurde von Serius Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Freeway Fury, Freeway Fury 2, G-Switch, G-Switch 2 und G-Switch 3.

Website: poki.com

