Freeway Fury 2 ist ein Car-Hopping-Arcade-Spiel von Serius Games. In dieser actiongeladenen Fortsetzung müssen Sie schnell fahren, den Gegenverkehr verwirren, andere Autos anfahren und zwischen den Autos springen, um Punkte zu sammeln. Sie können Ketten bilden, um Stunts mit Stil auszuführen und Ihren Verdienst zu verdoppeln. Achten Sie darauf, Ihr Auto nicht zu sehr zu beschädigen, sonst sterben Sie bei der Explosion. Du hast nur eine begrenzte Anzahl an Leben, sei also vorsichtig in diesem chaotischen Betondschungel. Können Sie Freeway Fury 2 beenden, ohne in die Luft zu fliegen? Lenken – A/D oder Links-/Rechts-PfeiltastenNitro – W oder Aufwärts-PfeiltasteAuf das Dach steigen – S- oder Abwärts-PfeiltasteAuf ein anderes Auto steigen – A/D oder Links-/Rechts-Pfeiltasten ( Während Sie auf dem Dach sind) Steigen Sie in das neue Auto ein – S oder Abwärtspfeiltaste (nachdem Sie auf ein anderes Auto gesprungen sind) Freeway Fury 2 wurde von Serius Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Freeway Fury, G-Switch, G-Switch 2 und G-Switch 3

Website: poki.com

