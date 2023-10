Base Bros ist ein Online-Multiplayer-Spiel, in dem Sie versuchen müssen, Ihre Basis vor Wellen eindringender Feinde zu verteidigen. Hast du das Zeug dazu, es mit deinem Freund mit den fliegenden Feinden eines anderen Planeten aufzunehmen? Verbünde dich mit deinen Freunden und beginne zu klettern, zu bauen und zu schießen, um deine Welt zu verteidigen. Spielen Sie Base Bros und beweisen Sie, dass Sie der ultimative Verteidiger sind. WASD – S bewegen – Schießen/verwenden Pfeiltasten – Pfeil nach unten bewegen – Schießen/verwenden Base Bros wurde von Colin Lane Games entwickelt, einem Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Zu den weiteren Spielen von Colin Lane gehören Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz und Golf Zero.

Website: poki.com

