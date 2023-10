Haben Sie das Zeug dazu, sich gegen Außerirdische, Dämonen und mehr zu verteidigen? Beweisen Sie es in Alien’s Nest, einem Schießspiel, in dem Sie sich Feinden aus dem Weltraum stellen müssen! Klettern Sie durch eine Industriewelt und halten Sie Ausschau nach Außerirdischen, die Sie abschießen können. Wie lange kannst du am Leben bleiben? Kontrollen: WASD – Bewegen Maus – Zielen/Ansicht ändern Mausklick – Schießen

