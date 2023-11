Steigen Sie in Ihr Kart und machen Sie sich auf den Weg, um die Basis Ihres Teams in diesem IO-Renn-/Actionspiel zu retten! Ob Sie im Wald oder in der Oase sind, flitzen Sie mit Ihrem Kart umher und schießen Sie auf Feinde, um auf Kurs zu bleiben. Das Team, das die meisten Flaggen stiehlt oder mehr Feinde abschießt, gewinnt in dieser unterhaltsamen Multiplayer-Arena. Steuerung: W/A/S/D – Maus steuern – Zum Schießen klicken, Leertaste – Sprung, Umschalttaste – Turbo

Website: poki.com

