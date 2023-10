Schlüpfen Sie in Westoon in die Rolle eines Revolverhelden aus der Zeit des Wilden Westens! Mit Ihrem treuen Sechsschützen an Ihrer Seite besiegen Sie Ihre Gegner und zeigen allen, wem der Wilde Westen wirklich gehört. Beweisen Sie im Deathmatch, dass Sie der ultimative Mann ohne Namen sind, indem Sie jeden erschießen, der Ihnen das Leben nehmen will. Wenn Sie Lust haben, sich einer Truppe anzuschließen, können Sie sich mit Team Deathmatch einer von zwei Seiten anschließen: den gesetzgebenden Sheriffs, die den Wilden Westen einen Verbrecher nach dem anderen säubern, oder den wilden Gesetzlosen, die niemandem Rechenschaft ablegen. Steuert W/A/S/D – Run Shift – Sprint Leertaste – Jump LMB – Shoot R – Reload

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Westoon verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.