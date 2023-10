In diesem rasanten, actiongeladenen Ego-Shooter-Spiel schlüpfen Sie in die Rolle eines Mafia-Killers, der gegen andere Mafia-Killer um die Macht kämpft und dabei mit einer Reihe von Waffen Ihr Ziel ausschaltet. Zu Beginn jeder Mission erhalten Sie Ihre Zielbeschreibung mit dem Aufenthaltsort Ihrer Tötung in einer riesigen, chaotischen Stadt. Sie müssen nicht nur Ihre Ziele eliminieren, sondern auch ständig nach skrupellosen Feinden verfeindeter Mafia-Banden Ausschau halten. Beweisen Sie, dass Sie der ultimative Gangster sind, indem Sie Ihre Missionen perfekt abschließen, die höchste Tötungszahl erzielen und der beste Profi-Killer der Stadt werden. Machen Sie sich in Gangster Contract Mafia Wars einen Namen!

Website: poki.com

