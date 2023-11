Raft Wars ist ein unterhaltsames, Level-basiertes Schießspiel von Martijn Kunst, in dem Sie und Ihr Bruder Simon Ihren Schatz vor Feinden aller Art verteidigen müssen! Zunächst mit Ihrem Floß und nur ein paar Tennisbällen bewaffnet, müssen Sie sich auf Ihr Ziel und Ihre Kraft konzentrieren, um Wikinger, Piraten, Banden und mehr zu besiegen! Schlagen Sie Ihren Gegner, um ihn von seinem Floß zu stoßen, oder zermürben Sie seine Gesundheit, bis er hineinfällt! Verdienen Sie Münzen, indem Sie strategische Schüsse ausführen, um Granaten, Raketen und Floß-Upgrades freizuschalten. Ursprünglich in Flash erstellt, können Sie Raft Wars jetzt in HTML5 auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät genießen. Maus – Klicken und zeichnen, um zu schießenJa, der Raft Wars-Mehrspielermodus von Raft Wars wurde im Mehrspielermodus erstellt, in dem Sie gegen Online-Spieler spielen. Raft Wars wurde von Martijn Kunst und TinyDobbins mit Sitz in den Niederlanden erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Raft Wars 2 und Raft Wars Multiplayer.

