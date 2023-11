Cursed Treasure ist mit einem neuen Levelpaket zurück! Cursed Treasure Level Pack ist ein Tower-Defense-Spiel, in dem Sie als böser Overlord spielen. Beschütze deine Edelsteine ​​vor Wellen von Helden mit fantastischen aufrüstbaren Türmen, neuen Fertigkeiten und verheerenden Zaubersprüchen in bis zu 15 neuen Levels! Wiederholen Sie Levels, um „brillante“ Ergebnisse zu erzielen und viele neue Fähigkeiten freizuschalten! In einem Tower-Defense-Spiel kommen Wellen von Feinden, um Ihre Burg anzugreifen. Sie müssen Türme mit besonderen Fähigkeiten bauen, um Ihre Burg und Ihre Schätze zu verteidigen. Wählen Sie mit der Maus aus, welche Türme Sie bauen und wo Sie sie platzieren möchten. Das Cursed Treasure Level Pack wurde von Iriysoft erstellt und ist der neue Teil der Cursed Treasure-Reihe.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cursed Treasure Level Pack verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.