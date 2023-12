IZOWAVE – Build and Defend ist ein Strategiespiel, das eine Überlebensherausforderung gegen unerbittliche Angriffswellen in einer weitläufigen offenen Welt bietet! Wählen Sie Ihre Karte und Ihren Modus aus und begeben Sie sich gemeinsam mit Ihrem Assistenten auf ein Abenteuer, bei dem Sie sich immer mächtigeren Feinden und Angriffen stellen müssen. Bauen Sie Türme zum Angriff, Generatoren für Ressourcen, Mauern zur Verteidigung, Munition zum Nachladen, Booster zur Steigerung der Turmeffizienz und mehr. Verbessere die Statistiken von dir und deinem Assistenten, erkunde die Gegend, um Edelsteine ​​zu sammeln, und speichere deinen Fortschritt an jedem beliebigen Punkt! Wie lange kannst du in der gefährlichen Welt überleben?

Website: poki.com

