Old Towers ist ein Pixel-Abenteuerspiel, in dem Sie in die Rolle eines kleinen Turmforschers schlüpfen. Die Türme, die Sie erkunden werden, weisen viele Hindernisse, tödliche Fallen und gefährliche Bestien auf. In diesem Spiel wirst du keine Waffe zum Ausrüsten finden. Stattdessen müssen Sie Ihren Verstand und Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Hast du das Zeug dazu, Old Towers fertigzustellen? Wir glauben an Sie! Benutzen Sie die Richtungstasten, um die Figur in die entsprechende Ecke der Bühne zu bewegen. Bewegen – Pfeiltasten Neustart – ROld Towers wurde vom RetroSouls-Team erstellt.

Website: poki.com

