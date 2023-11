Big Tower Tiny Square ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie eine quadratische Figur sind, die sich auf einer aufregenden mehrstufigen Plattform voller gefährlicher Fallen und Hindernisse befindet. In diesem Spiel rettest du keine Prinzessin, sondern nur deine Lieblingsananas! Weiche Kugeln aus, springe über Lavagruben, schalte Kontrollpunkte frei und springe von der Wand aus den gefährlichen Big Tower hinauf in diesem Abenteuer, das schnelle Reflexe und hohe Präzision erfordert. Inspiriert von Einzelbildschirm-Arcade-Spielen verspricht Big Tower Tiny Square Ihnen ein unvergessliches Erlebnis, wenn Sie etwas Geduld haben. Sind Sie bereit, viel zu springen? Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts. Springen – Leertaste oder Pfeil nach oben. Neu starten – YBig Tower Tiny Square wurde von EO Interactive erstellt. Spielen Sie ihr anderes Arcade-Spiel auf Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square. Sie können Big Tower Tiny Square kostenlos auf Poki spielen. Big Tower Tiny Square kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

