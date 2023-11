Big Tower Tiny Square 2 ist ein Puzzle-Plattformspiel, bei dem Sie springen und an gefährlichen Hindernissen und Fallen vorbeikommen. Unser quadratischer Charakter ist zurück für weitere Abenteuer auf der Suche nach der berühmten Ananas! Bewegen Sie sich den sorgfältig gestalteten Turm hinauf und weichen Sie dabei Stacheln, Fallen und anderen Gefahren aus. Berühren Sie jeden Kontrollpunkt, um Ihren Fortschritt in dieser unerbittlichen mehrstufigen Plattform zu speichern. Kannst du die Spitze erreichen und Pineapple noch einmal retten? Vergessen Sie nicht, das Spiel mit Ihren Freunden zu teilen und herauszufinden, wer den Turm schneller fertigstellen kann. Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts Springen – Leertaste oder Pfeil nach oben Neu starten – YBig Tower Tiny Square 2 wurde von EO Interactive erstellt. Spielen Sie ihre anderen Arcade-Spiele auf Poki: Big Tower Tiny Square und Big NEON Tower VS Tiny Square. Sie können Big Tower Tiny Square 2 kostenlos auf Poki spielen. Big Tower Tiny Square 2 kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

