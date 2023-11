Big NEON Tower VS Tiny Square ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie eine aufregende mehrstufige Plattform voller Hindernisse überqueren. Dein bester Freund Pineapple wurde von Big Square gestohlen und auf die Spitze eines großen Turms voller Todesfallen gebracht. Wenn Sie diesen Turm hinaufsteigen, finden Sie tödliche Türme mit Sensoren, tödliche Sprünge mit Laser, Lavapfützen und vieles mehr. Stellen Sie sicher, dass Sie an jedem Kontrollpunkt vorbeikommen, damit Sie nicht viel Fortschritt verlieren, wenn Sie auf eine der sorgfältig platzierten Fallen stoßen. Können Sie es in diesem riesigen Level finden, das in große Einzelbildschirmabschnitte unterteilt ist? Genießen Sie die 90er-Jahre-Ästhetik mit einem coolen Soundtrack! Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts Springen – Leertaste oder Pfeil nach oben Neu starten – YBig NEON Tower VS Tiny Square wurde von EO Interactive erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Big NEON Tower VS Tiny Square kostenlos auf Poki spielen. Ja! Dies ist das Originalspiel, aber eine vereinfachte Version nur auf Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

