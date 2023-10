Drop Wizard Tower ist ein Arcade-Spiel von Neutronized. Sie sind ein einsamer Zauberer in einer Welt, in der der Schattenorden alle Zauberer des Landes gefangen genommen hat. Befreien Sie sich und besiegen Sie den bösen Schattenorden in der Hoffnung, das mysteriöse Ei zu finden. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um sich beim Ablegen zu positionieren, und greifen Sie die Feinde vorsichtig an. Es gibt über 50 Stockwerke zu erkunden, viele Zauberer, die Ihnen auf Ihrer Reise helfen, epische Bosse, Fallen, Feinde, Schätze, Früchte und vieles mehr! Zeigen Sie Ihre Macht im Drop Wizard Tower! Betäuben Sie Ihre Feinde, indem Sie auf sie zugehen, und werfen Sie sie von der Karte! Bewegen – Pfeiltasten links/rechts | A/D-Tasten | Pfeiltasten auf dem BildschirmDrop Wizard Tower wurde von Neutronized erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele kostenlos auf Poki: Lost Yeti

Website: poki.com

