Wrassling ist ein Arcade-Webspiel, das von Colin Lane Games entwickelt und 2019 veröffentlicht wurde. Ziel des Spiels ist es, Ihre Gegner aus dem Ring zu werfen. In diesem Wrestlingspiel treten Sie gegen mehrere Kämpfer gleichzeitig an. Sie können Ihre Arme schwingen, um Gegner zu attackieren und sie über die Seile zu werfen. Schalte neue Hüte und Ziele frei. Wrassling wurde von Colin Lane Games entwickelt, einem Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Zu Colin Lanes weiteren Spielen gehören die Basketball-Hits Dunkers und Dunkers-2, das Arcade-Plattformspiel Temple of Boom, das Multiplayer-Tower-Defense-Spiel Fortz, das Sportspiel Golf Zero und sein neuestes Big Shot Boxing.

Website: poki.com

