Rowdy City Wrestling ist ein Sportspiel von Colin Lane Games. Machen Sie im Wrestling Gym von Rowdy City die ersten Schritte, um ein weltbekannter Wrestling-Champion zu werden. Treffen Sie auf Ihrer Reise eine Vielzahl von Charakteren, von denen einige Ihnen helfen wollen, andere, die Ihnen Schaden zufügen wollen. Steigern Sie Ihre Karriere, indem Sie an Einzelkämpfen und anderen Arten von Veranstaltungen wie Royal Rumble teilnehmen. Dieses realistische Spiel bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, für ein Taschengeld Teilzeitjobs und Straßenkämpfe zu absolvieren. Hast du das Zeug, der beste Wrestler der Welt zu werden? Willkommen bei Rowdy City Wrestling. Die erste Regel lautet: Sprechen Sie darüber und teilen Sie das Spiel mit Ihren Freunden. Bewegen – Pfeiltasten links/rechts Springen – Pfeiltaste oben Schlagen – Z Dropkick – Z (in der Luft) Greifen/Piledriver – Z (Wenn der Gegner betäubt ist )Rowdy City Wrestling wurde von Colin Lane Games entwickelt. Sie haben andere Spiele auf Poki wie Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl und Dunkers.

Website: poki.com

