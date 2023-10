Apple Knight: Mini Dungeons ist ein Action-Plattform-Rollenspiel, in dem Sie ein mutiger Held sind, der ein treues Schwert und jede Menge Äpfel besitzt. Erkunden Sie ein Königreich in einem fernen Fantasieland, in dem Sie heldenhafte Abenteuer erleben können. Entdecken Sie magische Wälder und bekämpfen Sie die gruseligen Feinde darin, sammeln Sie Gold und wertvolle Edelsteine ​​aus versteckten Dungeons, schalten Sie aufregende neue Outfits frei und besiegen Sie jeden harten Boss, dem Sie im Spiel gegenüberstehen. Springe, renne, schwinge, wirf Äpfel, tue alles, was nötig ist, um Apple Knight: Mini Dungeons abzuschließen und jedes Geheimnis im Spiel freizuschalten. Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Springen – Z oder J oder Leertaste. Angriff – X oder K oder Steuerung. Dash – V oder ; oder AltThrow apples – C oder L oder ShiftApple Knight: Mini Dungeons wird von Limitless LLC erstellt. Sie haben ein weiteres Spiel auf Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight und Viking Village! Sie können Apple Knight: Mini Dungeons kostenlos auf Poki spielen. Apple Knight: Mini Dungeons kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden .

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Apple Knight: Mini Dungeons verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.