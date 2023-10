Spooky Squashers ist ein Sportspiel, bei dem Sie als Squash Squash spielen und dem gruseligen Schloss voller Geister entkommen müssen. Schwingen Sie Ihren Schläger, um einen Ball auf Ihre Feinde zu werfen. Sie besiegen einen Diener, sobald Ihr Ball ihn oft genug trifft, um ihn auszuschalten. Wenn Ihr Ball jedoch dreimal hintereinander von einer Wand abprallt, ohne einen Feind zu berühren, verlieren Sie diesen Ball. Achten Sie also auf Ihr Ziel. Wenn Ihnen das nicht gelingt, versuchen Sie, Ihre Bälle zu fangen und erneut zu treffen, bevor sie verschwinden. Bereichern Sie Ihr Spiel mit Power-Ups wie der Bowlingkugel und der Rakete, schalten Sie coole Ausrüstung wie die Schaufel oder die Bratpfanne frei und beenden Sie das Spiel in jedem verfügbaren Schwierigkeitsgrad. Sobald Sie ein Squash-Meister sind, können Sie den Evil Chef Ghost besiegen oder es in die Top Ten der Bestenlisten schaffen! Spooky Squashers wurde von Raviv Elon erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Spooky Squashers kostenlos auf Poki spielen. Spooky Squashers ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

