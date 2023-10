Blumgi Castle ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie verschiedene Sprengstoffe und Spezialwaffen ausrüsten, um Ihre Feinde im Wasser zu versenken. Sprengen Sie Ihre Feinde in die Luft oder zerstören Sie den Boden, auf dem sie stehen! Verwenden Sie zum Zielen den Indikator rund um Ihren Charakter, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um die Intensität einzustellen, und lassen Sie sie los, um Bomben auf Monster regnen zu lassen. Sie werden ein Level erfolgreich beenden, wenn alle Kreaturen im Level besiegt werden. Alle paar Level schaltest du einen brandneuen coolen Charakter frei, also stelle sicher, dass du jeder einzelne von ihnen spielst! Schauen Sie sich unbedingt die Spezialwaffen oben an – denn es gibt wirklich unterhaltsame Waffen wie größere Explosionen, Kreissägen, Dynamite, Laserstrahlen und sogar den berühmten teleportierenden Basketball aus seinem Schwesterspiel Blumgi Ball! Es gibt nicht den einen richtigen Weg, ein Level zu meistern, also schaffe ruhig Zerstörung und genieße dieses süchtig machende Geschicklichkeitsspiel in vollen Zügen! Blumgi Castle wurde von Blumgi, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Frankreich, erstellt. Spielen Sie ihre legendären Geschicklichkeitsspiele auf Poki: Blumgi Ball, Blumgi Rocket. Blumgi Castle kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Blumgi Castle kann sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

