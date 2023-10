Blumgi Ball ist ein Sportspiel, das die Plattform- und Puzzle-Genres in einem unterhaltsamen Paket vereint. Ihr Ziel ist es, den Ball einfach durch den Korb zu befördern, wie beim guten alten klassischen Basketball. Sie tun dies mit einem Schleudersystem, bei dem Sie den Indikator entsprechend der Intensität, mit der Sie den Ball werfen möchten, ziehen und ihn zum Werfen loslassen. Aber warten Sie – es gibt eine Wendung! In Blumgi Ball haben Sie die Superkraft, sich direkt neben Ihren Ball zu teleportieren. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn es darum geht, Kettenkombinationen zu erstellen und stilvoll einzutauchen. Für jedes erfolgreich abgeschlossene Level erhältst du Punkte, mit denen du coole neue Charaktere freischalten kannst. Sie werden es lieben, die lebendigen und kreativen Levels voller Überraschungen in Blumgi Ball zu erkunden! Bringen Sie den Ball mit einem Schleudersystem durch das Netz, indem Sie den Indikator entsprechend der Intensität, mit der Sie den Ball werfen möchten, ziehen und ihn zum Werfen loslassen .Zielen und schießen – Linke Maustaste klicken, ziehen und loslassen. Zum Ball teleportieren – Leertaste. Bisher gibt es 9 einzigartige Blumgi-Ball-Charaktere im Spiel. Sie sind alle Tieren nachempfunden. Blumgi Ball wurde von Blumgi, einem in Frankreich ansässigen Spieleentwicklungsstudio, entwickelt. Spielen Sie ihr legendäres Geschicklichkeitsspiel auf Poki: Blumgi Rocket. Blumgi Ball kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Blumgi Ball kann sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

