Soccer Skills Champions League ist ein Sportspiel von Radical Play. Genießen Sie ein rasantes 3D-Fußballspiel mit 11-gegen-11-Spielen. Wählen Sie eine Fußballnationalmannschaft und durchlaufen Sie die Runden vom Viertelfinale und Halbfinale bis zum großen Finale der Meisterschaft! Egal, ob Sie es Fußball oder Fußball nennen, Sie werden dieses herausfordernde Spiel lieben. Es versetzt Sie mitten ins Geschehen und bringt Ihre besten Fähigkeiten zum Vorschein. Ziehen Sie einfach Ihren Finger oder Ihre Maus in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten. Wenn Sie loslassen, treten Sie den Ball. Die Intensität Ihres Widerstands beeinflusst die Geschwindigkeit Ihres Spielers sowie die Kraft Ihrer Tritte. Sind Sie bereit, die Soccer Skills Champions League zu gewinnen? Ziehen Sie Ihren Finger oder Ihre Maus in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten. Wenn Sie loslassen, treten Sie den Ball. Die Intensität Ihres Widerstands wirkt sich sowohl auf Ihre Geschwindigkeit als auch auf Ihre Kraft aus. Soccer Skills Champions League ist ein Sportspiel von Radical Play. Spielen Sie ihr anderes süchtig machendes Sportspiel auf Poki: Soccer Skills Euro Cup!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Soccer Skills Champions League verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.