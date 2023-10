Free Kick Shooter ist ein Fußballspiel, bei dem der Spieler so viele Tore wie möglich schießen muss. Zeigen Sie Ihr fußballerisches Können und stellen Sie sich in diesem herausfordernden Spiel auf die Probe. Schießen Sie so viele Freistöße wie möglich, bevor die Zeit abläuft, sammeln Sie Punkte basierend auf Ihrer Präzision und schlagen Sie Ihren eigenen Rekord! Trauen Sie sich zu zeigen, wer der Beste auf dem Spielfeld ist? Wischen Sie mit der Maus nach vorne und schießen Sie den Ball. Wischen Sie nach dem Kicken nach links/rechts, um die Kurve des Balls zu steuern. Free Kick Shooter wurde vom Bekho Team entwickelt. Sie haben auch Golf-Champions gemacht!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Free Kick Shooter verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.