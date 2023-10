Soccer Skills Euro Cup ist ein Sportspiel von Radical Play. Genießen Sie ein rasantes 3D-Fußballspiel mit 11-gegen-11-Spielen. Dies ist die Ausgabe der Europameisterschaft 2021. Es ist sehr einfach zu spielen und macht auch süchtig! Wählen Sie eine Fußballnationalmannschaft, nehmen Sie an der Europameisterschaft teil und versuchen Sie, alle Ihre Gegner zu schlagen. Ziehen Sie einfach Ihren Finger oder Ihre Maus in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten. Wenn Sie loslassen, treten Sie den Ball. Die Intensität Ihres Widerstands beeinflusst die Geschwindigkeit Ihres Spielers sowie die Kraft Ihrer Tritte. Sind Sie bereit, den Soccer Skills Euro Cup zu gewinnen? Ziehen Sie Ihren Finger oder Ihre Maus in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten. Wenn Sie loslassen, treten Sie den Ball. Die Intensität Ihres Widerstands wirkt sich sowohl auf Ihre Geschwindigkeit als auch auf Ihre Kraft aus.Soccer Skills Euro Cup ist ein von Radical Play entwickeltes Sportspiel. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

