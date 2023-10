Sling World Cup ist ein Fußballturnierspiel von Rujo Games. Wählen Sie Ihr Traumteam und tauchen Sie ein in die rasante Fußball-Action, bei der Sie alle drei Teamkollegen steuern. Sie können Tore mit nur einer Finger- oder Mausbewegung erzielen. Du bist in diesem Spiel sowohl für die Offensive als auch für die Defensive verantwortlich, daher musst du schnell sein, um die Oberhand zu gewinnen. Es gibt 18 Teams und 7 Runden, um das Finale zu erreichen. Also machen Sie weiter und gewinnen Sie sie alle, damit jeder sehen kann, dass Sie das Zeug zum Champion haben! Streichen Sie mit Ihrem Finger oder der linken Maustaste über den Spieler, den Sie steuern möchten, und lassen Sie ihn los, um zu schießen. Je länger Sie wischen, desto kraftvoller sind Ihre Bewegungen. Sling World Cup wurde von Rujo Games entwickelt. Spielen Sie ihr anderes Sportspiel auf Poki: A Small World Cup

Website: poki.com

