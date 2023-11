A Small World Cup ist ein lustiges Fußballspiel für zwei Spieler. Ihr Team besteht nur aus einer Stoffpuppe, die Sie gegen den Ball schlagen müssen, um ein Tor zu erzielen. Eine kleine Weltmeisterschaft wurde von Rujo Games entwickelt. In diesem Spiel trifft der beliebte Titel „Mutilate a Doll“ auf Fußball, wodurch urkomische Situationen entstehen können. Wählen Sie, ob Sie den Übungsmodus spielen oder um die Weltmeisterschaft spielen möchten. Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad, wählen Sie ein Team und machen Sie sich auf den Weg durch das Turnier. Schauen Sie sich unbedingt den Golden Goal-Modus an. In diesem Modus reicht es aus, 1 Tor zu erzielen, um zu gewinnen und durch die Turnierphasen weiterzukommen. Aber seien Sie vorsichtig, Ihr Gegner braucht auch nur 1 Tor. Schlagen Sie Ihren Charakter gegen den Ball und punkten Sie bis ins Finale. Können Sie einen Small World Cup gewinnen? Spieler auswählen – Linksklick Spieler ziehen – Cursor A Small World Cup wurde von Rujo Games erstellt, einem Entwickler mit Sitz in Mailand, Italien.

Website: poki.com

