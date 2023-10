Bouncy Basketball ist ein Basketballspiel für zwei Spieler, bei dem Sie über den Platz hüpfen und versuchen, ein Tor zu erzielen! Du kannst entweder gegen den NPC oder gegen einen Freund spielen. Versuchen Sie, den Ball zu ergreifen, indem Sie auf ihn zuspringen, und lassen Sie die Taste los, um zu schießen. Sie können sogar eintauchen, indem Sie nah an den Korb springen und den Ball rechtzeitig abgeben. Das Spiel bietet Ihnen viele Optionen, zum Beispiel die Auswahl Ihrer Lieblingsmannschaft und die Möglichkeit, in Teams mit 1, 2 oder 3 Personen zu spielen. Spielen Sie ein schnelles Spiel über das Menü oder nehmen Sie an den Play-off-Spielen teil! Steuerung: Springen/Ball greifen – Leertaste oder D. Schießen – Leertaste oder D2-Spielersteuerung – D und J. Über den Ersteller: Bouncy Basketball wurde von Dreamon Studios erstellt. Dies ist nach Gladihoppers ihr zweites Spiel auf Poki!

Website: poki.com

